Acessibilidade e alvarás: Leis serão votadas em sessões extraordinárias hoje

Em duas sessões extraordinárias, o Poder Legislativo local vota, nesta terça-feira, 31 de outubro, os projetos de ei complementar 18/2017, que altera a Lei Complementar 803/2015, sobre normas para concessão de alvará de funcionamento, assim como a Lei Complementar 754/2013, que estabelece normas gerais e critérios básicos para acessibilidade.

Além destas será votado, em caráter de urgência, ao projeto de lei complementar nº19/2017, que altera a Lei Complementar 832, que institui o Refis (Programa de Recuperação Fiscal), ampliando o prazo de adesão até 19 de dezembro. Ambos projetos são do Executivo. Na pauta ordinária serão apreciados outros três projetos de leis e uma moção.

Em segundo turno será votado o Projeto de Lei nº 41/2017, de autoria do prefeito em exercício Amauri Sodré, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Para votação em turno único estão o Projeto de Lei nº 44/2017, que denomina Pedro Prata Garcia a pista para prática de esportes radicais localizada no Bosque dos Eucaliptos D. Maria Franco Rodrigues; Projeto de Lei nº 46/2017, denomina Rua Salvador Bias Moreno a via conhecida como Rua Um do Conjunto Habitacional Prof. Ângelo Magrini Lisa e Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017, que concede o título de Cidadã Bragantina à presidente da Câmara, vereadora Beth Chedid.

Por fim, consta a Moção nº 64/2017, que solicita ao Executivo estudos visando à realização de concurso público para a escolha do Hino Municipal. A sessão inicia as 16h00.