Executivo proíbe despesas até o final do ano

A administração municipal, por meio do Decreto nº 2.573, publicado na Imprensa Oficial de sexta-feira, 27, disciplinou a Execução Orçamentária e Contingenciamento da Despesa e os procedimentos para encerramento do exercício de 2017.

Considerando o processo de planejamento municipal expresso no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o expressivo déficit financeiro no encerramento do exercício de 2016, o decreto estabelece que a realização de despesas durante 2017 estará condicionada a algumas premissas, entre elas: haver dotação orçamentária prevista para sua finalidade, com saldo suficiente e disponível, através da juntada da competente autorização de reserva, de empenho ou de pagamento devidamente preenchidos e constar, nos autos correspondentes, a comprovação, pela autoridade competente do órgão interessado, da execução dos serviços ou das obras, ou da entrega dos bens e do tombamento pelo Patrimônio no caso de bens permanentes.

Caberá a secretaria de Finanças promover o cancelamento dos saldos de restos a pagar não liquidados até hoje (31/10/2017), com exceção dos empenhos relativos a obras ou convênios para os quais não haja previsão orçamentária para o exercício de 2017.

Também fica estabelecido que a partir de outubro a Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado somente poderá receber solicitações de compras, desde que devidamente justificadas, em razão de caso fortuito e/ou força maior, e autorizadas pelo Gabinete do Prefeito e/ou Secretaria Municipal de Administração.

Já a partir de 6 de novembro serão processadas apenas as solicitações de despesas administrativas correspondentes ao pagamento de sentenças judiciais, amortização e juros da dívida contratada, estagiários, adiantamentos, multas, repasses derivados de convênios e subvenções, tarifas bancárias, e obrigações contributivas.

De acordo com o artigo 7 do decreto, estão expressamente vedadas as práticas dos seguintes atos: concessão de auxílio financeiro, compreendendo doações e patrocínios para instituições públicas ou privadas, às pessoas físicas ou jurídicas; realização de coffee break com recursos do tesouro; realização de eventos relativos a recepções, homenagens, solenidades e similares, exceto aqueles decorrentes de instrumentos legais já existentes ou de comprovado interesse da administração, que deverão ser realizados com redução drástica de recursos; utilização de veículos após o expediente, nos finais de semana, feriados e dias considerados ponto facultativo, excetuadas as ambulâncias e os veículos destinados aos serviços de saúde e à limpeza pública, conservação de vias públicas, utilizados em regime de plantão, os de uso em caráter emergencial, tudo de modo a racionalizar o uso dentro da estrita e real necessidade; despesas provenientes de viagens administrativas, salvo nos casos expressamente autorizados pelo prefeito; entre outros.