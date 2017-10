Volume de convênios recuperados já somam R$ 4,6 milhões

O volume de dinheiro recuperado pela Prefeitura nos últimos 10 meses, em emendas parlamentares com deputados federais, já ultrapassam os R$ 4,6 milhões. Na manhã dessa segunda-feira, 30, a assinatura do convênio com o Ministério do Turismo, ‘Programa de Planejamento e Infraestrutura Urbana’, foram reservados mais R$ 493 mil.

O dinheiro resultado de uma emenda no Orçamento da União, proposta pelo deputado federal Gilberto Nascimento será aplicado em tapa-buracos em vias centrais de Bragança Paulista. Informações do secretariado municipal indica que servidores da Secretaria Municipal de Serviços já taparam mais de 20 mil buracos desde que se iniciou esta administração em janeiro.

O Prefeito em exercício, Amauri Sodré da Silva, acompanhado pelo deputado estadual Edmir Chedid recepcionaram o deputado Gilberto Nascimento no Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura. Os dois, cada uma à sua vez, agradeceram o recurso e pediram mais. O deputado Edmir Chedid comentou sobre o projeto de um anel viário no Município, que precisa de mais dinheiro do que a cidade e o Estado possam destinar e pediu ajuda a Gilberto Nascimento. O prefeito em exercício, pediu 10 leitos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário São Francisco (Husf).

Gilberto Nascimento ao se pronunciar anunciou de pronto que enviará R$ 500 mil para a Secretaria Municipal de Saúde e garantiu empenhar-se no sentido de atender aos demais pedidos, leitos para o Husf e anel viário. Este recurso, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, é resultado do pedido foi formalizado pela Administração no início do ano, em Brasília, quando a comitiva local teve diversas audiências com deputados federais.

O anúncio de que o Município já conseguiu mais de R$ 4,6 milhões foi feito pelo secretário municipal de Obras, Paulo Armando, que também demonstrou que Bragança Paulista está em primeiro lugar entre as 28 cidades da Região da Superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF) no que se refere à captação de recursos federais. A média das cidades próximas de R$ 1,3 mi captados.