A segunda-feira, 30 de outubro foi marcada pela agitação de funcionários que preparavam os cemitérios locais para o Dia de Finados. No Cemitério Municipal da Saudade, por exemplo, além dos funcionários do local, um contingente vindo da Secretaria Municipal de Serviços se incumbiu de preparar as rua.

Toda a sinalização terrestre das vias no entorno do cemitério foram recuperadas. De acordo com o informações do escritório de administração, no dia 2 de novembro, Dia de Finados, o cemitério ficará aberto das 6h00 ás 18h00. A princípio, segundo informações dessa segunda-feira, 30, os cemitérios Monte Tabor e Jardim da Serra também estarão abertos durante todo o dia de Finados.