Consórcio assume definitivamente a direção do aeroporto

A diretoria do Consórcio Voa São Paulo, que passa a administrar definitivamente o Aeroporto Arthur Siqueira a partir de quarta-feira, 1º de novembro, não planeja nenhum ato solene para esta posse, mas anuncia que já entra com muito trabalho. Até esta semana, a administração era compactuada com o Departamento Aeroviário de São Paulo, órgão da Secretaria Estadual Logística e Transportes.

“Não estamos planejando nenhum ato solene, pois as intervenções necessárias só serão possíveis após assumirmos a gestão dos aeroportos e consideramos que precisam alguns ajustes para uma solenidade em ambiente aconchegante. Em primeiro lugar , fazer alguns ajustes como corte de grama, pintura, novas ações com concessionários e em seguida iniciar o processo de obras internas e externas, como melhorias nas pistas, sinalização, torre de controle e investimentos imobiliários, como hotéis, lojas, etc”, explicou, em nota à GB, o presidente da concessionária Othon Ribeiro.

O Aeroporto de Bragança Paulista deve receber inicialmente investimentos de cerca de R$ 12 milhões, porém, segundo o consórcio, não é um valor final, pois depois virão os investimentos na área externa. “O Voa São Paulo pretende implantar uma gestão totalmente diferente do que já se fez no País na questão de aviação executiva. Pilotos, concessionários, usuários e toda a sociedade serão partes importantes da nossa administração, pois não apenas quem utiliza os terminais terá atenção, mas nossas equipes de meio ambiente já estão em estudos para oferecer à comunidade o melhor ambiente em torno do aeroporto. Internamente queremos transformar o que existe atualmente pois entendemos que um aeroporto não é apenas terminal e pista, mas sim algo que seja um complemento do dia-a-dia de quem utiliza”, completa Othon.

Essa é a primeira vez que aeroportos estaduais de São Paulo serão administrados pela iniciativa privada. A concessão prevê que ao longo dos 30 anos de contrato, o Voa São Paulo venha a investir aproximadamente R$ 93,6 milhões em melhorias nos cinco aeroportos concedidos, incluindo o de Bragança Paulista.

Além das atividades aeroportuárias, a concessionária pode explorar a capacidade imobiliária e de oferta de serviços dos aeroportos. Assim, o Voa São Paulo pode implantar centros de convenções, hotéis, café, restaurantes e lojas, por exemplo.

Atualmente, de acordo como o Daesp, esses aeroportos têm perfil para aviação executiva e táxi-aéreo, mas havendo interesse da concessionária e de companhias aéreas, pode-se investir para capacitá-los para aviação comercial com oferta de voos de linha.