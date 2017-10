Licitação suspeita: Depois de 6 anos Justiça investigará transporte escolar

Justiça abre inquérito que vai investigar o prejuízo de R$ 1.448.725,20 causados pela administração do ex-prefeito João Afonso Sólis (Jango) e assessoria em 2011. O inquérito foi provocado pelo relatório da Comissão Especial de Inquérito (CEI), instalada na Câmara Municipal em 2011, para apurar irregularidades na contratação emergencial de transporte escolar municipal.

O relatório lido em junho de 2011 foi assinado pela comissão de vereadores à época e entregue ao Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) para investigação de possível crime de ordem Civil, Penal ou Administrativa. Segundo o documento a contradição detectada na CEI está no fato da Prefeitura ter optado por excluir a participação de pessoas físicas no processo de contratação emergencial de transporte escolar, sendo que houve terceirização.

Assim, uma empresa ganhou dois lotes no contrato emergencial contendo 35 linhas, das quais 20 foram terceirizadas para pessoas físicas. “O fato de outra empresa, que também participou do processo apresentando preço aproximado de R$ 6 por quilômetro, ter aceitado ser recontratada por R$ 3,50, leva entender que há indícios de combinação de preço”, explica o relatório.

Para a comissão de investigação, o ex-prefeito (Jango) foi alertado sobre a situação, mas preferiu manter o sistema de contratação emergencial por lote, permitindo apenas a participação de pessoa jurídica. Ainda de acordo com as informações, de fevereiro a maio de 2010, a Prefeitura gastou cerca de R$ 848 mil com transporte escolar, valor que passou para R$ 1,668 milhão no mesmo período de 2011 com a vigência do contrato emergencial.

Acredita-se que após a denúncia de superdimensionamento de preços nos quilômetros rodados, feita pelo então vereador Antônio Monteiro, à época filiado ao PPS e atualmente no DEM, a Prefeitura tenha colocado algumas pessoas para conferir os percursos do edital, situação que fez com que diminuísse a diferença entre o valor gasto com transporte escolar em 2010 comparado a 2011. Entretanto, ainda assim o valor ainda dobrou.

Juntamente com o ex-prefeito Jango figuram no inquérito Sérgio Pereira da Silva, ex-secretário de Governo, Marilene Scardilhi, ex-secretária de Educação.

A CEI do transporte escolar foi instaurada dia 15 de março de 2011 pela Câmara Municipal., depois que o vereador Antônio Monteiro denunciou possível superdimensionamento nas quilometragens.

O inquérito foi aberto nesse mês de outubro pelo juiz Rodrigo Sette Carvalho, 4ª Vara Cível. O valor da ação é de R$ 1.448.725,20.