Poupatempo não funciona hoje

Hoje os postos Poupatempo não funcionam devido ao Dia do Funcionário Público. As unidades reabrem na segunda-feira, 30, em seu horário habitual.

Informações sobre horários de atendimento, órgãos e serviços disponíveis, bem como documentos necessários, prazos, taxas e agendamento eletrônico, acesse o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixe o aplicativo SP Serviços.

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, que desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 565 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel. A média de atendimento no programa é de 185 mil cidadãos por dia.