Audiência sobre gestão da água é carente de público

Uma comissão de estudiosos e autoridades ligadas ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), na qual estão inseridos os rios Jaguari e Jacareí com todo o potencial de produção de água de ambos, se reuniu na cidade nesta semana em busca de contribuições sobre o Plano de Ações da revisão do Plano das Bacias. Porém, poucos se interessaram.

A audiência foi realizada no auditório do Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno (NAPA), na manhã de terça-feira, 24. O coordenador do Sistema de Informações do Comitê PCJ Eduardo Cuoco Leo, informou aos presentes que esta seria a quinta reunião promovida nas cidades que são banhadas pela Bacia PCJ. O objetivo, segundo ele, seria buscar contribuições para gerar instrumentos legais de gestão dos recursos hídricos, ou seja, das águas de superfície. No caso de Bragança Paulista e arredores a água é amplamente explorada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O plano vigente para as Bacias PCJ foi elaborado em 2010 e precisa ser atualizado. No total 76 municípios integram a Bacia PCJ, destes 5 são do estado de Minas Gerais.

Contudo, as contribuições ainda podem ser enviadas pela internet até o dia 31 de outubro, para enriquecer o Plano de Ações da revisão do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020. Para participar é necessário acessar um formulário eletrônico que pode ser acessado através do link: goo.gl/ACkXB5 . O acesso às apresentações e ao relatório pode ser feito neste link: https://goo.gl/TD8FuT (Arquivos no Google Drive).

O contato pode ser feito pelo telefone: (19) 3437-2100 (Ramal 5) ou por e-mail:eduardo.leo@agencia.baciaspcj.org.br / diogo.pedrozo@agencia.baciaspcj.org.br

SABESP – O Sistema Cantareira, gerenciado pela Sabesp, capta a água produzida na região e abastece pouco mais de 7 milhões de habitantes da Grande São Paulo.

Atualmente, a afluência do sistema é de 23,3 m³/s, vazão máxima de retirada do reservatório determinada pela Agência Nacional de Águas (ANA) e Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Um metro cúbico (m³) de água corresponde a 1 mil litros.