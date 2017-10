“Imprensa é importante no processo de doação de órgãos”, afirmam especialistas

O envolvimento da mídia nas campanhas de doação de órgãos é fundamental para derrubar os mitos que atrapalham a conscientização da importância deste ato. Esta é a opinião da psicóloga Flavia Gozzoli, integrante da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do Hospital Universitário São Francisco (HUSF). Ela e o médico Thiago Filliponi, concederam entrevista à GB sobre o tema.

O número de transplante de órgãos no Brasil aumentou em 15,7% no primeiro semestre de 2017, se comparado com o mesmo período do ano passado. Com essa porcentagem, o país se mantém numa posição intermediária ao ranking de doações no mundo.

O número de doações poderia ser maior, mas a falta de informação impede. De acordo a psicóloga Flavia, a negativa familiar mais comum, na doação dos órgão é a questão religiosa, seguida da desconfiança sobre a condição do corpo após a retirada dos órgãos. “Por isso é importante o apoio da mídia na divulgação de campanhas para esclarecimento do processo de doação. Outro ponto importante é informar seus familiares sobre a sua opção de ser um doador”, observa.

Na opinião do nefrologista e responsável técnico da UTI do HUSF Thiago Filliponi, é nítida a mudança na qualidade de vida e sobrevida dos pacientes transplantados. “O governo brasileiro oferece todos os medicamentos e o suporte no pós transplante”, explica.

O Brasil é o país que possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Cerca de 95% dos transplantes são financiados pelo SUS. O HUSF, segundo informam os especialistas em doação de órgãos, não realiza transplantes. Porém, existe uma equipe que acompanha o processo de doação de órgãos nos casos de morte encefálica. “A equipe multiprofissional segue todo o protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. O processo acontece da seguinte maneira: O paciente com lesão cerebral e suspeita de morte encefálica é submetido a alguns exames. São duas provas clínicas compostas de testes com intervalo determinado pela idade do paciente, no HUSF há a participação de um neurocirurgião durante uma das provas. Após as duas provas clínicas a CIHDOTT notifica a Organização de Procura de Órgãos (OPO– UNICAMP) e solicita o exame complementar”, explicam

“É importante frisar que desde a suspeita de morte encefálica, a família é orientada pela equipe sobre todas as etapas do protocolo. A visita ao paciente na UTI é liberada aos familiares que acompanham todo o processo. O protocolo se encerra após a finalização do terceiro exame, concluindo então o óbito do paciente. O processo é seguro e minucioso, não deixa dúvida quanto ao resultado. Somente após o término do protocolo que a equipe oferece à família a possibilidade da doação de órgãos e disponibiliza o tempo necessário para que esta decisão seja tomada”, Enfatiza a psicóloga Flávia.

Caso a família opte pela doação, o corpo é mantido através de suporte

com equipamentos e medicações para preservar os órgãos que serão doados. Um membro da família e duas testemunhas, preferencialmente indicadas por familiares, assinam o termo de doação.

Os órgãos são captados por equipes indicadas pela OPO no centro cirúrgico do HUSF. O corpo é submetido à um processo cirúrgico e, ao contrário do que muitos pensam, não fica deformado ou danificado. A família é informada quais órgãos foram doados, mas não recebe a informação de quem os recebeu.

O suporte no processo de doação dos órgãos e dado através de parceria

entre o SUS e as companhias de aviação civil para que as aeronaves recebam prioridade para pouso e decolagem.