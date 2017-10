Rinocerontes de Bragança jogarão contra Cajamar Hunters

O time de futebol americano, Rinocerontes Bragança, jogará um amistoso no Campinho, em frente a Tenda do Mel, no domingo, 29, às 8h30, contra o Cajamar Hunters. O jogo, de entrada gratuita, deve durar cerca duas horas e deve preparar o time para o Torneio 8 por 8.

O jogo acontecerá na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, 11651, Biriçá (Quinta da Baroneza), “Campo da Tenda do Mel”. Mais informações podem ser obtidas na página do facebook www.facebook.com/rinocerontesamericanfootball/