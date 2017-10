Lago do Taboão: Caminhada mobiliza escolas e famílias amanhã

Uma grande união de famílias, crianças e escolas de Bragança ocorrerá amanhã no Lago do Taboão. A “Caminhada no Lago: Criança Saudável” será às 8h30, quando começa a entrega de brindes aos primeiros 500 inscritos. Às 9h tem início o alongamento e às 9h30 começa a caminhada.

A iniciativa do evento é do Instituto Arcor Brasil, em parceria com a empresa Arcor do Brasil, Clube de Regatas Bandeirantes, Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista (FESB), Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL).

Também são parceiras as escolas municipais e estaduais que participam do Programa Escola em Movimento, desenvolvido em Bragança pelo Instituto Arcor Brasil. Tanto a Caminhada no Lago como o Programa Escola em Movimento são iniciativas implementadas pelo Instituto Arcor Brasil como forma de estimular práticas de vida saudável e estão alinhadas com os compromissos da política de sustentabilidade do Grupo Arcor, na promoção da vida ativa nas comunidades onde atua.

Em Bragança, 14 escolas públicas estão participando da quarta edição do Programa Escola em Movimento. O Programa será executado até 2018, com o apoio técnico e financeiro do Instituto Arcor Brasil a projetos elaborados pelas escolas.