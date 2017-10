Marcelo Veiga mira jogadores da Série B

Após a renovação de contrato de Marcelo Veiga no Bragantino, o Massa Bruta começou a se preparar para o Paulistão 2018.

A diretoria já declarou que não esquece das possibilidades de rebaixamento, e está selecionando o restante do elenco com cautela para haver o mínimo de erro possível, o time escolhido para a nova fase do clube deve surpreender no Estadual.

Veiga está monitorando atletas com renome nacional que estão na Série B do Brasileiro. O treinador sinalizou que deve resgatar as parcerias que o Braga tem o com o Timão. “Podemos trazer algum jogador de lá, que não esteja disputando partidas, sempre fazemos parcerias com eles”, disse ao Globo Esporte.

A pré-temporada será iniciada em 21 de novembro. Ao todo, 12 atletas vão permanecer no clube. O Clube deve oficializar os nomes assim que fechar novos contratos.