Limpeza dá nova aparência à concha acústica

Uma equipe de funcionários ligados à Secretaria Municipal de Serviços trabalhou duro para dar nova aparência á concha acústica da ‘Passarela do Samba Chico Zamper’, durante toda a última quarta-feira, 25. O local estava com aparência miserável devido á depredação provocada por vândalos e moradores de rua.

A situação do imóvel público foi tema de reportagem na GB edição de terça-feira, 24 sob o título “Moradores de rua destroem imóveis abandonados”. A concha acústica foi inaugurada há 10 anos, em meados do segundo semestre de 2007. O local era conhecido por ‘Bosque dos Eucaliptos’, localizado entre as avenidas Imigrantes e Juscelino Kubitschek de Oliveira e as margens do Ribeirão Lavapés.

Desde os primeiros meses de existência, a ação destruidora dos vândalos já se fazia presente com pichações de paredes, nos vidros quebrados e na sujeira do local.

A obra da concha acústica foi executada com verba repassada à Prefeitura pelo Governo do Estado, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE) e contrapartida do Município. O Estado arcou com o valor de cerca R$ 750 mil e a Prefeitura com cerca de R$ 173 mil.