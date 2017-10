DER apresenta projeto de acesso à Variante do Taboão

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Logística e Transporte, apresentou na segunda-feira, 23, o projeto geométrico elaborado para a implantação de acesso por via marginal e alças de retorno na SPA-021/010 (Rod. Farm. Francisco de Toledo Leme), também conhecida como Variante do Taboão, em Bragança.

A iniciativa, realizada em atendimento às solicitações do deputado Edmir Chedid (DEM), irá contemplar o trecho de acesso à BR-381 (Rod. Fernão Dias), compreendido entre os quilômetros 1,9m e 3,6m. “As obras e os serviços foram necessários devido à instalação de um hipermercado atacadista, que tem apoiado as atividades executadas pelo DER”, completou o parlamentar.

Os detalhes do projeto geográfico foram tratados pelo diretor do DER Campinas, Cleiton Luiz de Souza, numa reunião com Edmir Chedid na sede do Departamento. Também participaram o secretário de Serviços de Bragança, Aniz Abib Júnior e a assessora parlamentar Patrícia Jorge.

“A preocupação é com os pedestres e os usuários do sistema viário, visto que o acesso é bastante utilizado por moradores de Bragança Paulista e turistas que procuram pelos municípios do Circuito das Águas e da Região Bragantina. A expectativa é que as obras e os serviços estejam concluídos antes do fim do ano conforme relato do próprio DER Campinas”, finalizou Edmir Chedid.

SP-063- O deputado reiterou nesta semana ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a preocupação com a SP-063 (Rod. Alkindar Monteiro Junqueira), que interliga Bragança a Itatiba. A via oferece riscos aos usuários do sistema viário e aos pedestres que a utilizam para acessar bairros rurais, comércios e indústrias localizados ao longo de sua extensão, conforme documento que foi elaborado pelo parlamentar.

A preocupação foi discutida numa reunião com o diretor regional do DER Campinas, Cleiton Luiz de Souza, que também contou com a participação dos vereadores Flavio Monte e Hiroshi Bando, e do ex-vereador Vitorio Bando, além da assessora parlamentar Patrícia Jorge, na sede do Departamento.

“O governo estadual já nos garantiu neste mês que fará o repasse de R$ 30 milhões para a manutenção da rodovia. O valor, porém, não contemplará a duplicação das pistas conforme antiga reivindicação da comunidade. Por isso, o DER precisa discutir mais uma vez os pontos críticos da via com os que estão representando a comunidade e os seus usuários”, disse o parlamentar.

No documento, Edmir Chedid destaca a importância da construção de uma passarela para pedestres, de um dispositivo de segurança – rotatória em nível – e ainda da implantação de um sistema de sinalização aérea no trecho da rodovia em Itatiba. “Estas são as principais reivindicações dos vereadores para que a segurança e o conforto sejam garantidos no município”, concluiu.

“A expectativa é de que possamos adiantar obras e serviços emergenciais até que os recursos financeiros para a duplicação sejam aprovados e liberados pelo governo estadual. Ainda não é o ideal, mas é o que podemos garantir neste momento ante as dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pelo Estado de São Paulo e demais unidades da federação”, finalizou Edmir Chedid.

DADETUR- A preocupação com os consequentes atrasos na autorização e no repasse dos investimentos do governo estadual aos municípios estância foi abordada pelo deputado Edmir durante a reunião da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), promovida sábado, 21, em Brotas.

De acordo com o parlamentar, os 70 municípios estância possuem atualmente um saldo de R$ 2 bilhões do Poder Executivo Estadual que deixou de ser repassado às administrações municipais no período de 2010 a 2017. “Este é o montante que chegamos a partir de um estudo da própria Aprecesp, que considerou os reajustes pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”, disse.