Revisão dos planos Diretor e Mobilidade está engessada e a cidade pode parar

A liminar que interrompeu os trabalhos de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana engessa a revisão do Plano Diretor e pode interromper o fluxo de dinheiro que Brasília repassa para o Município. Com isso a cidade pode parar. Esta é a avaliação feita pela comissão responsável pela empreitada de fazer a Prefeitura cumprir as duas legislações.

Em entrevista à GB, na manhã dessa sexta-feira, 27, o advogado Jocimar Bueno do Prado, J. Malon; Marcelo Alexandre Silva, secretário de Planejamento; advogado Tiago Lopes, secretário de Assuntos Jurídicos e o engenheiro Civil Luiz Roberto Lisa Sanches, membros da comissão especial que trabalha na revisão do Plano Diretor, explicaram a situação.

De acordo com eles, a liminar foi concedida pelo juiz da 1ª Vara Cível, Carlos Eduardo Gomes dos Santos, a pedido da promotora de justiça Kely Cristina Alvares Fedel. Ele determinou a suspensão dos trabalhos do Plano de Mobilidade Urbana de Bragança Paulista. “Nós vamos recorrer desta decisão, não há dúvidas. Ocorre que há 10 anos a lei do Plano Diretor está em vigor, ninguém cumpre o artigo que determina a revisão que atualiza o quadro geral e quando um administrador se propõe a cumprir a legislação vê seu trabalho interrompido. E pior, com possibilidade de seríssimas consequências no futuro”, desabafaram.

As consequências nefastas a que se refere a Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor, é a continuação dos desmandos e ocupação desordenada do solo, no Município, expondo a cidade à possibilidade de catástrofes naturais sem precedentes, à inviabilidade de circulação e a um freio no desenvolvimento. Neste último caso, porque o Plano de Mobilidade Urbana é parte importante do Plano Diretor e tem como agravante no caso de não ser implantado, até abril de 2018, de o Município não poder receber verbas federais. No Orçamento do ano que vem consta que o repasse federal é de mais de R$ 43,7 milhões.

Diante da liminar a Urba Engenharia e Design Para Cidades Ltda., empresa de consultoria contratada para executar o Plano de Mobilidade, suspendeu os trabalhos. “Agora estamos com a agenda comprometida quanto a apresentar a revisão do Plano Diretor em dezembro. Estamos atentos aos prazos, mas também não vamos atropelar o trabalho”, completaram os membros da comissão.

Para conceder a liminar, o juiz argumenta que “como há indícios de irregularidades na realização do Plano de Mobilidade e possível ineficácia dele, o que pode acarretar perda de dinheiro público e até prejuízos ao município e à população, com um plano desconforme com a realidade, produzindo efeitos por muito tempo, defiro a tutela antecipada para determinar aos réus que se abstenham de todo e qualquer ato tendente a dar continuidade ao Plano de Mobilidade, sob pena de multa diária de R$ 100,00, para cada réu, limitada a 30 dias”, diz a sentença.

A Lei complementar nº 534/2007, Plano Diretor, e a Lei Complementar 556/2007, Código de Urbanismo determinam a revisão do plano a cada período de seis anos. De maneira que já se passaram 10 anos sem que a legislação fosse cumprida.