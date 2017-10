Depois de cinco anos praças serão reformadas

A assinatura da ordem de serviço para a reforma das praça Raul Leme e José Bonifácio, na manhã dessa sexta-feira, 27, é o prenúncio de que a ‘novela’ que se desenrolou, durante mais de cinco anos, em torno deste tema está perto do fim. No total foram quatro licitações canceladas, por irregularidades, até esta que permite contratar uma empresa que cumpra o projeto de reforma.

A solenidade de assinatura da ordem de serviços foi realizada na cripta da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. No ato o prefeito em exercício, Amauri Sodré da Silva, estava acompanhado pelo deputado estadual Edmir Chedid e deputado federal Arnaldo Faria de Sá, autor da emenda parlamentar que destinou os recursos ao Município para este projeto.

Segundo informado, as obras começam nos próximos dias. Representantes da empresa contratada, Construtora Lettieri, foram alertados em vários momentos pelas autoridades presentes, que a obra será fiscalizada rotineiramente para que não ocorram atrasos.

Também acompanharam a solenidade secretários municipais, vereadores, comerciantes do entorno das praças Raul Leme e José Bonifácio e população em geral. O pároco da Catedral, Pe. Marcelo Falsarella, anfitrião, foi um dos que, em seu discurso, frisou a importância da reforma e do acompanhamento dos trabalhos para o melhor resultado.

No total serão investidos R$ 267.192, 47. O dinheiro vem do Ministério do Turismo, referente ao ‘Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística’.

O projeto contempla a instalação de novos bancos (tipo samambaia), a reforma do pergolado, com rampas de acessibilidade, impermeabilização da cobertura, pintura geral e revestimentos, além da limpeza geral, colocação de grama e arbustos dentro de projeto paisagístico, troca dos postes de iluminação, revitalização dos canteiros e do piso mosaico danificado. O adicional fica para a reativação de uma fonte que existia há muitos anos num dos canteiros da Praça Raul Leme, próximo ao semáforo.

As praças são marcos históricos na cidade.

O processo licitatório que culminou com a assinatura da ordem de serviço foi concluído em junho deste ano depois de outras quatro tentativas, todas interrompidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) após representações públicas com denúncias de irregularidades.

A partir da ordem de serviço, a empresa terá até 120 dias para a execução das obras.