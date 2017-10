Inaugurada a segunda unidade do Spani Atacadista

Foi inaugurada na manhã de terça-feira, 24, a segunda loja Spani Atacadista em Bragança. Construído em menos de seis meses na Variante do Taboão, região sul da cidade, o prédio tem 4 mil metros quadrados de área de venda e amplo estacionamento.

A inauguração contou com fogos de artifícios e foi prestigiada por ilustres como o prefeito em exercício Amauri Sodré, empresários e imprensa. Conforme os visitantes entravam na loja para fazerem suas compras, um corredor de funcionários desejava boas-vindas.

Segundo o gerente da loja, Tadeu Pinheiro, o local funciona de segunda a sábado das 7h ás 22h e aos domingos das 7h às 20h.

Pinheiro adiantou que a expectativa é muito boa para o novo empreendimento. “Por ser bem maior que a outra unidade (bairro do Lavapés), o objetivo é atender mais e melhor aos comerciantes locais”, disse.