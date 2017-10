Marcelo Veiga assina contrato de um ano com o Bragantino

O técnico Marcelo Veiga já pode respirar aliviado. Após reunião com a diretoria do clube, ele assinou contrato de um ano com o Massa Bruta na terça-feira, 24.

Em entrevista, Clayton Vieira, diretor de Futebol, disse que o longo período até acertar a renovação foi devido alguns compromissos pessoais do presidente Marquinho Chedid. Marcelo Veiga possui uma história grande no Bragantino e uma relação de amizade também muito boa com o presidente.

O técnico foi contratado em sua sexta passagem pelo clube para salvar o Braga da degola nos últimos três jogos da Série C e cumpriu com sua meta.

Os planos do Bragantino é iniciar a pré-temporada em 21 de novembro, data em que serão anunciados alguns dos novos nomes que comporão o elenco. Da formação que disputou a Série C, o Massa Bruta deve manter 12 jogadores.

Clayton Vieira disse que Veiga já passou uma lista com nomes de jogadores para reforçar o quadro e logo que contratarem devem oficializar à imprensa. Ele não esconde o risco de rebaixamento, por isso já declarou a GB que está selecionando com “bastante critério” para haver o mínimo de erros.