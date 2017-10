Circulação de caminhões: Prefeitura agenda reunião para ouvir comerciantes atingidos

A secretaria municipal de Mobilidade Urbana realizará amanhã, às 19h, reunião sobre a restrição da circulação de veículos pesados na Avenida Alberto Diniz e adjacentes. Para o encontro estão convidados comerciantes, prestadores de serviço e população interessada.

A reunião acontecerá na Escola Municipal Cel. Ladislau Leme, Rua Antônio Giacomo José Zordo, bairro Santa Luzia. A restrição do tráfego de veículos pesados em vias da cidade tem como objetivo desobstruir o trânsito local, contribuindo no fluxo do tráfego de veículos diariamente. O objetivo da administração é ouvir a demanda dos comerciantes e prestadores de serviços desta região.