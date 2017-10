Reforma anunciada

Depois de inúmeras investidas em vão, parece que a reforma da Praça Raul Leme, no centro, sairá. Pelo menos é o que foi reverberou do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, ao plenário da Câmara Municipal. Segundo a mensagem, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá virá à cidade amanhã para acompanhar o ato de assinatura da ordem de serviços do projeto, isso porque o dinheiro que custeará a empreitada é produto de uma emenda parlamentar proposta pelo mesmo no Orçamento da União. O evento, conforme anunciado, será ás 11h na Cripta da Catedral de Nossa Senhora da Conceição.