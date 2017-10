Bancada do prefeito é surpreendida com renúncia da liderança

Depois de quatro horas de variados debates, momentos de confronto e aprovação das propostas contidas na pauta da 38ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo local, um estremecimento na bancada de situação, que apoia a Administração do município. A liderança da bancada ficou sem vereador representante.

Por volta das 20h10, Paulo Mário, então líder do prefeito, o penúltimo a discursar na tribuna da sessão que iniciou às 16h14, tornou pública a sua decisão de renunciar à posição. De acordo ele, entre as condicionantes que o levaram à decisão, estava o não cumprimento de um acordo por parte do grupo que apoia a administração de Jesus Chedid. Por vários minutos o vereador fez suas ponderações, sem mencionar o real motivo. Dizia apenas que o grupo que é notoriamente formado por servidores, secretários municipais e autoridades políticas de influência, não cumpriu o acordo com ele.

A fisionomia dos vereadores da bancada de situação, que também apoia a Administração, era de perplexidade. Alguns pediram licença para falar e tentaram demovê-lo da decisão. Todos fracassaram.

Na bancada de imprensa a expressão dos jornalistas era interrogativa, visto que as declarações não eram objetivas quanto ao real motivo da decisão que abalou a estrutura da ponte que liga o Poder Legislativo, na Câmara Municipal, ao Poder Executivo, no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura.

A reportagem da GB igualmente intrigada aproveitou a presença do secretário municipal de Governo, Marcos Leopoldo Tasca, que no momento estava na tribuna de imprensa, e o indagou já sugerindo que deduzia o motivo: a redução nos honorários dos advogados procuradores da Prefeitura no que se refere aos acordos feitos para quitar débitos com os cofres públicos dentro do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) contida em lei recém-aprovada, mas ainda não sancionada.

Em resposta, o secretário de Governo confirmou a dedução da GB e acrescentou que o Líder do Prefeito, estava impaciente e não queria aguardar o retorno do prefeito Jesus Chedid, na próxima semana, para assinar e publicar a lei. Medida que o grupo considerava de suma importância. A sessão foi encerrada com pedidos ao ex-líder do prefeito para que pensasse melhor.

As nove proposições para votação na pauta da sessão, sendo quatro moções, quatro projetos de leis e o parecer da Comissão permanente de Justiça e Redação que rejeitou a proposta de mudar a denominação da Guarda Municipal para polícia, foram aprovadas.