Executivo visita FDE e pede melhorias para educação do município

Na busca por novos investimentos para a educação do município, na terça-feira, 24, representantes da Prefeitura de Bragança e de outras cidades da região se reuniram com o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury Neto, para tratar diversos assuntos voltados a área. A audiência foi agendada pelo deputado estadual Edmir Chedid, que acompanhou a reunião.

Na ocasião, foram apresentados os andamentos avançados das obras de construção de duas creches e uma escola de ensino fundamental, unidades de ensino retomadas pela atual gestão.

Desde o início do ano, diversas tratativas foram feitas resultando na recuperação dos recursos para as creches nos bairros Vista Alegre e Padre Aldo Bolini. Ambas se encontravam com irregularidades contratuais e foram paralisadas por meses. Os investimentos estão em torno dos R$3 milhões, sendo a unidade no Jardim Vista Alegre orçada no valor de R$ 1.491.440,27 e a do Padre Aldo Bolini de R$ 1.498.202,14. Os recursos designados às obras são oriundos do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Outra obra recuperada e em andamento acelerado é a escola de ensino fundamental – ciclo II, do bairro Jardim São Miguel, orçada em quase R$4 milhões, que tinha como previsão de término fevereiro de 2015, devido a complicações na etapa inicial a mesma sofreu grandes atrasos.

Aproveitando a reunião, o prefeito em exercício, Amauri Sodré, e Edmir Chedid reiteraram e oficializaram os pedidos para a construção de creches nos bairros Henedina Cortez, Jardim do Cedro e Jardim Primavera, bem como de escolas de ensino fundamental nos bairros Jardim Águas Claras e Jardim Iguatemi. Amauri Sodré comentou sobre as impressões que teve durante a reunião. “Estou saindo satisfeito, sabendo que nossas reivindicações estão em fase bem adiantadas e no ano que vem, possivelmente, estaremos iniciando mais estas obras. O presidente da FDE, João Cury, ficou satisfeito com a nossa Administração ao saber dos andamentos das obras retomadas. Somos gratos ao empenho do deputado Edmir Chedid, que tem sido o elo entre Bragança e o Estado”.