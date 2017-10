Hípica Jaguari: Peritos judiciais irão arbitrar para limpeza do lago

Mais um capítulo da novela do desassoreamento do Lago da Hípica começa a ser escrito. Na manhã dessa quarta-feira, 25, peritos judiciais acompanhados por Fábio Machado, secretário municipal do Meio Ambiente, representantes do Ministério Público e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estiveram no local para colher informações que fundamentarão o inquérito em andamento.

No local, Fábio Machado explicou à GB que a Sabesp tem endurecido as tratativas de desassorear o lago sob a alegação de que a companhia não é a única responsável pelo assoreamento. Para fundamentar a tese aponta a Prefeitura como corresponsável pelo dano por ter falhado na fiscalização sobre quem depositava detritos no lago até o desastre que se observa hoje: o assoreamento que fez desaparecer o lago.

Um termo de ajuste de conduta (TAC) já assinado pela Sabesp, Prefeitura e Ministério Público prevê o desassoreamento do lago, a recuperação e implantação de área de lazer no entorno, reflorestamento e instalação de infraestrutura que favoreça o lazer das famílias vizinhas.

“Embora a Sabesp esteja renitente em não assumir a responsabilidade pelo dano e defenda esta tese de corresponsabilidade da Prefeitura, nós vamos pra briga e fazer valer a importância do desassoreamento pela Sabesp. Estamos acompanhando a perícia e seguiremos passo a passo do processo”, declarou Fabio Machado.

Além das toneladas de detritos que a Sabesp lançou no leito do lago com a lavagem dos tanques da Estação de Tratamento de Água (ETA) Santa Lúcia, o esgoto corre a céu aberto e vai para o lago. No diagnóstico da Prefeitura conter desassoreamento é desenvolver um conjunto de ações em toda a área, inclusive a microbacia que envolve o Lago da Hípica.Uma investida no desassoreamento do Lago da Hípica ocorreu em novembro de 2016 pela Sabesp, no entanto, como não foi realizado nenhum outro trabalho até o momento, a vegetação voltou a cobrir o espelho d’água. O Lago da Hípica Jaguary desapareceu sob a vegetação que cresceu.

O secretário do meio Ambiente informou também que desassoreamento do Lago da Hípica não é condicionante para a renovação do contrato com a Sabesp.