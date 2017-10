Marcelo Veiga continua no Braga em 2018

Na tarde de hoje, o presidnete do Bragantino Marco Chedid, anunciou a renovação do contrato de Marcelo Veiga no comando do Braga para o Paulistão 2018.

Esta é a 6ª passagem do treinador pelo clube e agora retornou com a dura missão de livrar o time do rebaixamento para a Série D em apenas três jogos. Com a missão cumprida e a menos de três meses do inicio do Paulistão, a renovação foi anunciada e agora Veiga ao lado de Chedid e do diretor de futebol Clayton Vieira devem montar a equipe para o estadual, previsto para começar em 17 de janeiro de 2018.