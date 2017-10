Acessibilidade e Refis serão reformados via projetos de lei

Os prazos para adequação de imóveis segundo o que determina a legislação brasileira e municipal, assim como os prazos de parcelamento de dívidas com os cofres municipais serão reformados através de projetos de leis. As duas propostas já estão na Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. Se aprovadas irão para a sanção do prefeito em exercício Amauri Sodré.

À GB, Amauri Sodré informou que os dois projetos foram protocolados, na Câmara Municipal, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 24. “No projeto da acessibilidade nós propusemos, dentro da especificidade de dada imóvel, que os prazos de adequação sejam de 12 meses ou mais conforme análise da dificuldade, tanto no imóvel quanto do tipo de comércio”, explicou.

A Lei Federal, nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, não estabelece prazos definitivos para que se cumpra o que determina. Entretanto, a pressão do Ministério Público para o cumprimento da legislação deriva do Termo e Ajuste de Conduta (TAC), assinado pelo ex-prefeito João Afonso Sólis, (Jango), em 2011, da Lei municipal 754/2013 e do decreto assinado pelo, também, ex-prefeito Fernão Dias que estabeleceu o dia 31 de dezembro de 2017 como prazo limite para o cumprimento da legislação.

O prefeito em exercício, Amauri Sodré assinou a nova proposta de lei durante audiência pública, na noite de segunda-feira, 23, no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, ‘Mercadão’.

REFIS

A outra proposta de lei assinada pelo prefeito em exercício, Amauri Sodré, trata de alterar os prazos de negociação de dívidas com os cofres municipais, dentro do Programa de Refinanciamento Fiscal (Refis). O projeto de lei foi assinado na segunda-feira, 23, e propõe anular os prazos em vigor cuja maior vantagem, redução de 90% dos juros multas, para pagamento à vista, expirou o prazo em 11 de outubro.

A nova proposta, que foi enviada à Câmara Municipal para avaliação e votação, anula a medida anterior e fixa o novo prazo, o dia 19 de dezembro, inclusive para todas as demais negociações, como por exemplo, nos parcelamentos de duas a 24 vezes.