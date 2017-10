Executivo promove reuniões sobre chamamento público

A Prefeitura, por meio da secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, com objetivo de assegurar o recebimento de propostas alinhadas ao que foi previsto nos editais de chamamento público e respectivos Termo de Referência, realizará reuniões com as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) interessadas em participar do certame.

Após a sessão pública realizada no dia 18, e tendo em vista as dúvidas apresentadas pelas entidades quanto ao preenchimento do Plano de Trabalho, a Prefeitura realizará hoje e amanhã reuniões referentes a cada edital para esclarecer quaisquer dúvidas.

Hoje haverá três reuniões a respeito dos seguintes editais: Edital 10/2017 – Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, das 8h30 às 10h; Edital 11/2017 – Instituição de Longa Permanência para idosos, das 10h30 às 12h; e Edital 12/2017 – Acolhimento para pessoas com Deficiência – Modalidade Residência Inclusiva, das 14h às 15h30.

Amanhã acontecerá duas reuniões sobre o Edital 13/2017 – Serviço de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, das 8h30 às 10h; e Edital 14/2017 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, das 10h30 às 12h.

As reuniões serão realizadas na secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, Jd. América.