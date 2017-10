Banco do Povo Paulista: Pequenos empresários podem pedir auxílio

A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico tem reforçado o apoio aos pequenos e microempreendedores do município, buscando parcerias e mecanismo de fomento ao desenvolvimento local desses investidores em potencial.

Na cidade, proprietários de pequenos empreendimentos podem contar com o Fundo de Investimento de Crédito Produtivo Popular do Estado de São Paulo, conhecido como Banco do Povo Paulista (BPP), programa de microcrédito implantado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com municípios paulistas.

O Banco do Povo Paulista pode destinar crédito para pequenas empresas e pessoas físicas que trabalhem por conta própria, ou tenham um negócio que contribua para a renda familiar, como produtores rurais, comerciantes, prestadores de serviço, cooperativas e associações.

O crédito pode ser utilizado na compra de maquinário, equipamentos, ferramentas, mercadorias, matérias-primas, bem como no conserto de máquinas, equipamentos e veículos utilizados pelo empreendimento.

Os empreendedores podem financiar valores a partir de R$ 200,00, para clientes denominados como pessoas físicas, jurídicas, produtor rural formalizado, cooperativas e associações. O investimento é concedido através do Banco do Brasil, que é um dos bancos estatais do governo brasileiro.

As pessoas físicas podem adquirir até R$ 5 mil, no entanto, aos que estão em busca da linha de crédito pela primeira vez, o valor liberado é de até R$ 3 mil. Já para as pessoas jurídicas pode ser disponibilizado até R$ 7.500,00. Ao produtor rural formalizado o valor cedido é de até R$ 20 mil, de forma progressiva. Por fim, as associações e cooperativas podem solicitar até R$ 25 mil. Vale ressaltar que a taxa de juros é de apenas 0,35% ao mês e nada além. O prazo para quitação do investimento varia de acordo com o tipo de empreendedor, chegando em até 36 meses.

Para solicitar quaisquer valores é necessário cumprir algumas exigências, como as garantias: para todas as situações e tipos de empreendimento é necessário um avalista (fiador), que seja pessoa física, sem restrições no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e Serasa, bem como garantias reais, que são a alienação de 100% dos bens financiados.

No período de janeiro a setembro deste ano, a unidade de Bragança atendeu mais de 1.300 pessoas por telefone, e-mail e pessoalmente. A concessão de crédito desde o começo do ano já passa o valor de R$ 500 mil, destinado a mais de 70 pequenos e microempreendedores.

A unidade de Bragança funciona de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h, com intervalo para almoço das 13h às 14h. O Banco do Povo Paulista está localizado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal). Mais informações pelo telefone 4033-0932.