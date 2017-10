Sessão deve ser extensa com nove matérias

A Câmara Municipal realiza hoje a 38ª sessão ordinária do ano, com nove matérias previstas para votação.

Em segundo turno, os vereadores apreciam o projeto de lei 35/17, que obriga as agências bancárias do município a colocarem à disposição dos usuários pessoal suficiente para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. O prazo previsto pelo projeto seria de 30 minutos em dias normais e até 45 minutos em véspera ou após feriados prolongados.

Atualmente a legislação só versa sobre prazos para atendimentos nos caixas, que variam de 15 a 30 minutos. O projeto foi aprovado por unanimidade na votação em 1º turno. Em caso de descumprimento dos prazos, haverá multa, que poderá ser aplicada somente se houver reclamação do usuário no setor competente, no caso o Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor).

Também em 2º turno serão apreciados o projeto de lei complementar 13/17, do Executivo, que dispõe sobre importância mínima para cobrança judicial de créditos, e o projeto de lei 38/17, que institui o Dia Municipal de Sensibilização da Prematuridade.

Dentre as outras matérias em trâmite, os vereadores irão discutir, em turno único, o parecer emitido pela Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, concluindo pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do projeto de lei complementar 15/17, que previa a mudança do nome da Guarda Civil Municipal para “Polícia Municipal”.

Na sequência quatro moções seguem para votação. Pela moção 59/17, fica a requisição para aquisição da antiga Usina Hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta e da Montanha do Leite Sol para transformá-las em Centros de Turismo Ecológico, Lazer e Aprendizagem Ambiental; a moção 60/17, encaminhada ao governo de Estado, requer a disponibilização do programa “Via Rápida Expresso” para Bragança; a moção 61/17, requer a aquisição de pedalinhos para serem usados no Lago do Taboão e no Lago do Tanque do Moinho e a moção 62/17, requer campanhas de conscientização sobre o respeito e a boa educação devidos aos servidores públicos, em especial da saúde.

Encerrando a pauta, em 1º turno será votado o projeto de lei 41/2017, de autoria do prefeito em exercício, Amauri Sodré da Silva, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social.

Para Tribuna Livre são previstas duas manifestações: Vaneide Leme Cardoso irá abordar as dificuldades dos autistas. O segundo inscrito é Josafá Moraes Pereira, para tratar dos 500 anos da Reforma Protestante.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal, podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.