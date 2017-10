Moradores de rua destroem imóveis abandonados onde se abrigam

Moradores de rua continuam a ocupar e depredar imóveis abandonados em Bragança Paulista. Dois exemplos disso são imóveis localizados em pontos estratégicos, Lago do Taboão e Matadouro. No primeiro o prédio já foi um hospital e há anos está relegado ao abandono. O segundo a concha acústica em frente à Passarela do Samba “Chico Zamper’.

Frequentadores das margens do Lago do Taboão voltaram a relatar casos de desconforto com a abordagens. Segundo estes, existem pelo menos dois grupos de moradores de rua que se concentram perto da ‘Casinha do lago’ e outro no extremo sul. Quando o pedestre se aproxima, numa espécie de revezamento, eles abordam de perto e às vezes de longe pedindo um trocado para comida. Mas evidente o consumo de álcool.

A assessoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semads), que se encarrega do controle dos moradores de rua, explicou à GB que as pessoas em situação de rua são atendidas pelos equipamentos ‘Casa de Passagem’ funcionamento 24 horas todos os dias, com abordagem Social de segunda a sexta- feira, manhã, tarde e noite aos sábados de manhã e a noite; e o Centro POP: de segunda a sexta feira das 8h00 às 17h00.

“Os serviços ofertados estão dentro da tipificação dos atendimentos socioassistenciais e da política de assistência social para população em situação de rua. Vale ressaltar que a adesão aos serviços é voluntaria”, explicou.

O Centro POP, segundo a Semads, atendeu em agosto desse ano 188 pessoas em condição de rua, sendo que 95 eram itinerantes e receberam passagens para retorno à cidade de origem; em setembro foram 211 atendimentos, sendo 92 passagens vindos de fora e também receberam passagens para retorno à cidade de origem; em outubro até o dia 19 último, 125 moradores de rua foram atendidos, destes 55 eram itinerantes e foram encaminhados ás cidades de origem. “Até o fim da semana passada, a Semads contatou 40 pessoas em situação de rua no município, dentro desse número aproximadamente 20 são naturais de Bragança Paulista, o

restante estão há mais de cinco anos no município”, concluiu.

Vizinhos destes locais, hospital no Lago do Taboão e concha acústica, quando reclamam da sujeira, mau cheiro, desconforto com as abordagens e das depredações sugerem que a Prefeitura deveria encontrar alternativas para ocupação dos imóveis. Por exemplo, nesse último final de semana, houve que sugerisse doar os prédios para o comando do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) montar bases já que são dois pontos estratégicos com facilidade de acesso e representativamente grandes para abrigar confortavelmente os policiais e equipamentos de segurança.