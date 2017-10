Black Circo é gratuito na ”Chico Zamper”

O The Black Circo está na cidade com sua tenda azul e branco. As sessões são gratuitas e a diversão garantida. Tem palhaço para fazer rir, trapezistas para gelar a barriga e muitos personagens do imaginário infantil, entre estes Frozen, Bem 10 e outros.

A companhia traz um repertório com mais de 40 atrações. A sessões ocorrem de terça a sexta-feira, às 20h30 e aos sábado e domingos às 16h00, 18h00 e 20h30. Pra entrar basta apenas ficar na fila. A tenda do circo está montada na praça da Passarela do Samba ‘Chico Zamper’.