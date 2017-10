A Prefeitura informa que em virtude do feriado nacional de Finados em 2 de novembro, foi estabelecido ponto facultativo no dia 3 de novembro, sexta-feira. Portanto, repartições públicas estarão fechadas e o atendimento volta ao normal na segunda-feira, 6 de novembro. Serviços de urgência como Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), Central de Ambulância, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), forças de segurança, e outros, funcionarão normalmente no período.