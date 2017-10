Verbas federais para recuperação de vias já somam R$ 3 milhões

Em uma semana Bragança Paulista é contemplada com aproximadamente R$ 3 milhões em emendas parlamentares para aplicar em recapeamento e tapa buracos nas ruas da zona norte. Nessa segunda-feira, 23, a emenda foi do deputado estadual Marcelo Squassoni. A assinatura do convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF), para a vinda do dinheiro, ocorreu no fim da tarde.

O deputado federal Marcelo Squassoni não conseguiu chegar ao Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, para a solenidade de assinatura do convênio. Por telefone ele pediu desculpas ao prefeito em exercício, Amauri Sodré, e a todos os vereadores e secretários municipais presentes no salão de reuniões para o ato de assinatura e liberação do dinheiro. “Prefeito me perdoe, fui vítima de um desencontro de agenda, por isso não pude comparecer. Eu jamais falharia com vocês em Bragança Paulista. Até porque estou levando um presente para a população. Fui alertado deste compromisso há apenas 15 minutos. Estou muito chateado. Mas já estou trabalhando para mais emendas e fortalecer nossa parceria em 2018”, disse.

O repasse total do governo federal será de R$ 1.482.100,00, a contrapartida do Município será de R$ 15 mil, somando R$ 1.497.100,00. De acordo com a assessoria do prefeito, em janeiro quando esta administração assumiu estavam pendentes 108 convênios como este. Desde então uma força tarefa vem trabalhando para recuperar os recursos. Agora devem ser 107 que, segundo a assessoria do prefeito, estão todos sendo reavaliados.

O convênio assinado nessa segunda-feira, 23 será investido as ruas do Jardim São Cristóvão, Recanto Elizabete e Vila Motta.

SEMANA PASSADA – Na semana passada, segunda-feira, 16 de outubro, outro convênio de R$ 1,4 milhão foi assinado na Prefeitura. Este proveniente de uma emenda do deputado federal Herculano Passos que fez ‘dobradinha’ com o deputado estadual Edmir Chedid, nas eleições de 2014, e foi eleito em para o Congresso Nacional.