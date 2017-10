LOA 2018 deve ser votada até 30 de novembro

A Comissão de Finanças da Câmara Municipal na quinta-feira, 19, a segunda audiência pública de apresentação da Lei Orçamentária Anual- LOA 2018. A arrecadação total estimada é de R$ 469.746.844,00.

A LOA 2018 se trata de uma peça estritamente técnica, em que o Executivo insere as estimativas de arrecadação de impostos e repasses do Governo Federal e Estadual. Houve um acréscimo de 7,85% das receitas em comparação a este ano.

A apresentação do orçamento contou com a presença de munícipes, funcionários da Prefeitura, representantes de entidades e esclarecimentos da diretora do Departamento Financeiro da Câmara, Valdênia Lugli. “No projeto de lei orçamentária a Administração apresenta a estimativa de receitas e despesas detalhada por programas e secretarias, mas durante o exercício é possível executar remanejamentos de recursos mediante suplementações”, explicou Valdênia.

Da arrecadação estimada de R$ 469.746.844,00, a maior fatia de recursos é destinada para a secretaria de Educação (R$ 139.896.500,00), em cumprimento à LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que define o investimento mínimo de 25% da receita total na área. A segunda dotação com mais recursos é para a secretaria de Saúde (R$ 128.741.236,00), 13,29% superior a 2017. A LOA 2018 segue em trâmite na Casa e deve ser votada até 30 de novembro para sanção do Executivo.