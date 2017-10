Executivo participa de encontro na Secretaria Logística e Transportes

Na terça-feira, 17, o prefeito em exercício, Amauri Sodré da Silva, participou de uma audiência na Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, junto ao secretário da pasta Laurence Casagrande Lourenço, a fim de apresentar as demandas do município para viabilizar as melhorias necessárias.

A audiência foi agendada e acompanhada pelo deputado estadual Edmir Chedid e reuniu vários representantes da região bragantina, com a finalidade de reivindicar melhorias no sistema viário das rodovias da SP-063 (Alkindar Monteiro Junqueira), SP-008 (Capitão Bardoíno), SP-360 (Eng. Geraldo Mantovani) e (Eng. Constâncio Cintra) que são acesso às cidades envolvidas.

Na reunião, foi comunicado que o Governo do Estado poderá liberar os recursos para recuperação e melhorias em trechos da estrada Bragança/Socorro (SP008), conhecida como Rodovia Cap. Bardoíno, e da SP-063 (Rod. Alkindar Monteiro Junqueira), que interliga Bragança/Itatiba, ainda este ano.

O deputado Edmir Chedid ressaltou que os valores propostos pela secretaria seriam inferiores aos necessários para promover a duplicação das rodovias e implantação de dispositivos de segurança nas vias, atualmente estimado em R$754,7 milhões. “Ainda não me dei por vencido. Afinal, essas foram promessas do Governador do Estado, e ainda acredito na palavra de Geraldo Alckmin, que terá mais 1,3 ano de mandato para que possa cumprir com sua palavra”, comentou o parlamentar.

O Secretário de Logística e Transportes, Laurence Casagrande, confirmou que a prioridade do investimento será justamente na escolha dos trechos que serão selecionados pelos prefeitos da região bragantina. “Isso é necessário para que possamos apresentar as propostas aos bancos de financiamento. Com a devida aprovação, poderemos iniciar as atividades nestas duas rodovias”, concluiu.