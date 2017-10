Bancos poderão ser multados por extrapolar tempo de atendimento

A Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei 35/17 que obriga as agências bancárias do município a colocarem à disposição dos usuários pessoal suficiente para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. O prazo previsto pelo projeto seria de 30 minutos em dias normais e até 45 minutos em véspera ou após feriados prolongados.

Atualmente a legislação só versa sobre prazos para atendimentos nos caixas, que variam de 15 a 30 minutos. O projeto foi aprovado por unanimidade na votação em 1º turno e também prevê multa em caso de descumprimento dos prazos e que ela só poderá ser aplicada se houver reclamação do usuário no setor competente, no caso o Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor). Agora o projeto segue para sanção do Executivo.