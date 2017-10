Jovem aprendiz: Inscrições para concurso da Sabesp encerram terça-feira

As inscrições para o concurso público da Sabesp que irá contratar 485 estudantes para serem aprendizes terminam na terça-feira, 24. O edital foi publicado no mês passado no site da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público. A inscrição, no valor de R$ 55, pode ser feita até as 14h de 24 de outubro. O edital completo com as informações está no http://www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes117/.

As vagas são destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio, em instituição de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e seis meses no ato da admissão. A idade máxima não se aplica a candidatos com deficiência. Para esses candidatos serão reservadas 5% das vagas por regional de classificação. O total de vagas será distribuído na Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral.

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 3 de dezembro de 2017 e a convocação dos jovens habilitados será a partir de fevereiro de 2018.

Os aprendizes terão direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 468,50, vales de refeição e de transporte público, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração máxima de 18 meses. O Programa Aprendiz visa a formação de assistente administrativo, sob responsabilidade do Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), entidade qualificada em formação técnico-profissional. Ao término do programa, os aprendizes receberão certificado de qualificação profissional, pelo Senai. Após o prazo de aprendizagem, os jovens não são efetivados na Sabesp, mas a experiência adquirida pode ajudá-los no mercado de trabalho.

O objetivo do programa é contribuir com a formação dos jovens, dando uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho.