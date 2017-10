Arrastão contra dengue ocorre hoje na zona sul

Neste sábado, 21 de outubro, haverá arrastão de combate à dengue em três bairros da região sul do Município: Jardim Europa, Jardim Califórnia e Santa Luzia. O objetivo é prevenir os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, bem como a proliferação de animais peçonhentos, como o escorpião.

Segundo informou a chefia da Divisão de Vigilância Epidemiológica (Dive), a equipe da Secretaria Municipal de Serviços auxiliará na ação com caminhões, retroescavadeiras, braçais, van e motoristas. Durante a ação, os profissionais da Dive farão o trabalho de conscientização para a limpeza, visitando casa a casa e também realizarão ações contra a febre amarela.

A Prefeitura solicita aos moradores que coloquem os lixos na calçada, em frente as suas residências, nas primeiras horas do deste sábado. O arrastão ocorre entre as 7h30 e 17h.

BRASIL- O Governo Federal promoverá de 23 a 27 de outubro a Semana Nacional de Mobilização dos setores da Educação, Assistência Social e Saúde para o combate ao Aedes aegypti. Mais de 210 mil unidades públicas e privadas de todo o Brasil estão sendo mobilizadas pela Sala Nacional de Coordenação e Controle, que reúne os ministérios da Saúde, da Integração, da Defesa, do Desenvolvimento Social e da Educação, a Casa Civil e a Secretaria de Governo da Presidência da República, além de outros órgãos convidados.

O objetivo é que durante esta semana a população seja alertada sobre a importância de combater mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, já antes do verão, período do ano quando acontece o maior volume de chuvas, o que facilita reprodução do aedes aegypti.

FEBRE AMARELA- Também neste sábado, das 8h às 17h, haverá vacinação contra febre amarela em três pontos fixos da cidade: Feira de Artesanato no Lago do Taboão, Mercado Municipal ‘Waldemar de Toledo Funck, ‘Mercadão’; Avenida Deputado Virgílio de Carvalho Pinto, Parque dos Estados, e em frente ao Supermercado Mendonça.