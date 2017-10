Prefeitura X Sabesp: Continua queda de braço para renovação de contrato

Os últimos acontecimentos relativos à renovação ou não do contrato de prestação de serviços de saneamento básico prenuncia que a queda de braço entre Prefeitura e Sabesp está apenas começando. Desde 2009 nenhum prefeito conseguiu chegar a um termo com a direção da companhia para formalizar o contrato.

Entre os mais relevantes pontos da controvérsia está a reivindicação para que a Sabesp faça uma contrapartida dos lucros para a Prefeitura. Esta questão não foi resolvida com a ex-presidente Dilma Pena e também não está acertada com o atual presidente Jerson Kelman.

Para endurecer a conversa, o prefeito Jesus Chedid capitaneou a criação do Consórcio Intermunicipal de Águas da Mantiqueira (Consam), com 10 municípios do entorno de Bragança Paulista. Leia matéria na integra clique aqui