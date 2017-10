Finados: Reformas em túmulos tem prazo fixo

Assim como em anos passados, a administração do Cemitério Municipal da Saudade tem prazo fixo para que as famílias realizem as reformas e pinturas dos túmulos para o Dia de Finados, em 2 de novembro. De acordo com Eduagne Torricelli (Duzão Torricelli), funcionário da Secretaria Municipal de Serviços, as reformas, pinturas, revestimentos e outros, podem ser realizadas até dia 27 de outubro. A partir desta data, as famílias podem apenas proceder na limpeza dos túmulos.

Informações na administração do Cemitério, Praça da Paz, s/n, na Vila Municipal, ou pelo telefone 4034-3800, das 8h00 às 18h00, para orientações.