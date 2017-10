População poderá discutir sobre acessibilidade

A Prefeitura convida comerciantes, prestadores de serviço e população interessada a participar de uma reunião com a administração municipal para tratar sobre a acessibilidade no município, na segunda-feira, 23, às 19h, no Mercado Municipal ‘Waldemar Toledo Funk’.

Com as discussões acerca da promoção da acessibilidade no município e adequações necessárias que envolvam o tema, a Prefeitura promoverá a reunião com todos os setores interessados a fim de alinhar as demandas e promover o cumprimento da legislação em vigor, conforme exigência do Ministério Público local. O objetivo é debater o assunto com a população e discutir melhorias e saídas para promover a acessibilidade.

Na reunião, serão explanados assuntos referentes à Lei Complementar nº 803/2015, que institui normas para concessão de alvará de funcionamento e de certificado de inscrição municipal e da Lei Complementar nº 754/2013, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências.