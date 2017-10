Operação contra crime organizado prende um em Bragança Paulista

Entre os 15 presos na Operação Salazar, de combate ao crime organizado, deflagrada em São Bernardo dos Campos e outras 11 cidades do estado, na manhã desta quinta-feira, 19, um era morador de Bragança Paulista. Em entrevista, via telefone, o delegado Eduardo Jorge, um dos coordenadores da operação, informou que outros 15 suspeitos foram detidos nas cidades onde são cumpridos os mandados de busca, apreensão e prisão.

De acordo com Eduardo Jorge, a Operação Salazar é a terceira de uma série que começou há mais de um ano. As duas operações são: Sub Zero I que levou para a cadeia 15 pessoas e a Sub Zero II que prendeu 20. “Bragança Paulista só apareceu nas investigações nesta fase juntamente com Socorro e Pedreira, onde também foram cumpridos mandados e efetuadas prisões”, disse.

A Operação Salazar, combate o tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro e sai às ruas depois de dez meses de investigação da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE), em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. 320 policiais foram arregimentados para cumprir 94 mandados de busca e apreensão e 28 de prisão temporária.

Os números totais somente serão divulgados no fim do dia.