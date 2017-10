Legislativo volta a discutir IPTU e aprova oito matérias

A sessão ordinária de terça-feira, 17, foi extensa, com diversos assuntos debatidos e oito projetos aprovados. Logo no início os vereadores foram convocados para duas sessões extraordinárias, que ocorreram em seguida e encerraram por volta da meia noite. O motivo da convocação foi a urgência para votação do Projeto de Lei Complementar 17/2017, sobre o Refis Municipal.

Na Tribuna Livre houve participação de Gerson Aparecido Silveira, sobre a cobrança do IPTU Complementar. Ele considera que houve erro na classificação por metro quadrado e que a cobrança pegou todos e surpresa. Ele pediu a intermediação dos vereadores junto ao Executivo, para o cancelamento da cobrança referente a 2017.

Em seguida o responsável pelo Departamento Jurídico da Casa, advogado Romeu Taffuri, foi chamado ao plenário pela presidente Beth Chedid. O advogado voltou a dizer que a cobrança está dentro da legalidade. Citou o artigo 149, inciso 8 do Código Tributário Nacional, que diz: “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: (inciso VIII) quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior”. Taffuri acrescentou que todo ato da administração pública deve ter a presunção de legitimidade, que permite ao cidadão apresentar defesa. “Isto está ocorrendo”, concluiu.

Após a Tribuna Livre, foi solicitada a inversão da pauta da sessão e os projetos foram colocados em votação.

Todos foram aprovados: Projeto de Lei Complementar 11/17, que acrescenta dispositivo ao Código de Obras e Urbanismo de Bragança, assegurando a todos os munícipes, a possibilidade de a Prefeitura remover os eventuais restos de materiais de construção decorrentes do término da obra, mediante termo de doação e autorização para retirada, desde que utilizáveis e de interesse da Administração; PL 35/17, que prevê limite de tempo para os atendimentos bancários; PL 38/17, que institui o Dia Municipal de Sensibilização da Prematuridade e o PLC 13/17, do Executivo, que dispõe sobre importância mínima para cobrança judicial de créditos do município. As moções solicitam a celebração de convênio com o Ministério da Saúde para implantação de uma unidade do CER (Centro Especializado em Reabilitação) em Bragança; manifesta apelo do Legislativo visando o retorno do atendimento do serviço 190 da Polícia Militar para Bragança; requer a implantação do Cartão Material Escolar ou Vale Material Escolar e criação do Conselho Municipal da Juventude.

DEBATES- Na manifestação dos vereadores na Tribuna, o tom de voz voltou a aumentar. Divergências de opinião e picuinhas continuam marcando os debates, que na maioria das vezes terminam sem conclusão e medidas eficazes.

Entre os assuntos debatidos, disseram sobre as verbas do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos-DADE; R$73 milhões a serem liberados para a SP- 008, conhecida como Rodovia Capitão Bardoíno, que liga Bragança a Socorro, onde diversos acidentes fatais têm tirado a tranquilidade da população; sujeira no Jardim Público e Praça do Matadouro.

Após encerramento da sessão, a presidente informou que as extraordinárias começariam em 40 minutos.