Vereadores pretendem alterar Regimento Interno da Câmara

Durante a reunião da Comissão de Justiça desta semana, foi levantada a necessidade de algumas atualizações em relação ao Regimento Interno da Câmara Municipal. Uma delas propõe mudanças no que se refere a não realização das sessões ordinárias em virtude de falecimentos.

A Comissão propôs que o fato só ocorra em virtude de falecimento de vereador, prefeito ou vice-prefeito em exercício do mandato. Mesmo nestes casos, a sessão seria adiada para o dia útil subsequente. A proposta será encaminhada aos demais vereadores.

Também propuseram que seja criada uma comissão para estudos e atualizações no regimento. O questionamento foi feito durante a Comissão e levado à presidente da Câmara, Beth Chedid, na 37ª Sessão Ordinária.

A Comissão de Justiça volta a se reunir na terça-feira, 24, às 14h30, no auditório da Câmara. A sessão pode ser acompanhada presencialmente ou por meio do site www.camarabp.sp.gov.br.