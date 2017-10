Mais de 20 locais ficam sem energia elétrica na próxima semana

Para que a população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica para executar obras de manutenção e melhoria na rede elétrica.

A interrupção ocorrerá nas seguintes datas, horários e locais: segunda-feira, 23, das 12h às 16h, bairros Hípica Jaguari, Loteamento Chácara Luzia Vicente, Jardim Fraternidade e Vila Santa Lucia; terça-feira, 24, das 9h30 às 13h30, bairros Águas Claras, Conjunto Habitacional Saada Abi Chedid e Henedina Rodrigues Cortez; dia 26, período da manhã, Planejada II; dia 27, também no período da manhã, bairros Guaripocaba dos Souzas e Guaripocaba e dia 29, os endereços: Praça Nove de Julho, nº 109; Rua Alziro de Oliveira, nº 2800, Rua Paulo Pacitti, nº 400; Rua Rosa Raffanti Cecchettini, nº 3972; Rua Rubião Junior, nº 20; Rua Teixeira, do nº 105 ao 336; Travessa Miguel Marcos Rodrigues, nº 12 e 10; Rua Aralto da Silva Villaça, do nº 18 ao 29; Rua Ermelinda M. C. Messias, do nº 14 ao 193; Rua Pedro Cioban, do nº 128 ao 507; Rua Professor Renelde B. Romano, do nº 17 ao 231; e Rua Zenovia Cioban, do nº 257 ao 0365.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.

A Energisa sabe que a falta de energia gera alguns transtornos, mas pede a compreensão da população.

Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 326 – a ligação é gratuita.