CONSAM se reunirá para definir diretoria

Na próxima segunda-feira, 30, a partir das 17h30, o Consórcio Intermunicipal Águas da Mantiqueira (CONSAM), realizará uma assembleia geral de instalação do Consórcio, entre as cidades de Bom Jesus dos Perdões, Monte Alegre do Sul e Bragança Paulista.

O evento terá apreciação e conversão do Protocolo de Intenção em Contrato de Consórcio Público, eleição e posse do presidente, vice-presidente do Consórcio e dos membros do Conselho Fiscal, escola e posse dos demais membros da Diretoria Administrativa e apreciação e votação da proposta de Estatuto.

O objetivo do consórcio é buscar soluções em conjunto para os problemas enfrentados pelos municípios relacionados ao saneamento básico e infraestrutura de abastecimento de água, além do manejo de resíduos sólidos.