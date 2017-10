Estado de SP: Poupatempo comemora 20 anos

O programa de desburocratização, criado em 1997 pelo ex-governador de São Paulo Mario Covas, celebra duas décadas de existência amanhã. Desde a abertura da primeira unidade, na Sé, o Poupatempo já prestou mais de 565 milhões de atendimentos. Hoje, o programa tem 71 unidades fixas no Estado de São Paulo e uma unidade móvel que atende comunidades da periferia da região Metropolitana da capital paulista.

O conceito da iniciativa é o de atender a todos os cidadãos, sem distinção, em um mesmo espaço, com eficiência e cortesia. Com 13,3 mil colaboradores, o Poupatempo presta em média 185 mil atendimentos por dia – ou 4,4 milhões por mês.

Durante o período, os postos do programa emitiram 52,4 milhões de Carteiras de Identidade, 27,5 milhões de Carteiras Nacionais de Habilitação, 16 milhões de Atestados de Antecedentes Criminais e 12,9 milhões de Carteiras de Trabalho. Em duas décadas de existência, o padrão Poupatempo de atendimento mantém aprovação recorde, com 99% de ótimo e bom nas pesquisas com usuários.

Prêmios- Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o “Melhor Serviço Público de São Paulo” pelo Instituto Datafolha. O programa é gerido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, que, no ano passado, foi eleita a melhor empresa da indústria digital no ranking “Melhores & Maiores”, da revista Exame. Para comemorar o aniversário de 20 anos, o Poupatempo montou uma exposição de fotos que destacam a evolução na forma de atendimento. Intitulada “Poupatempo 20 anos – Excelência no atendimento e novas tecnologias a serviço do cidadão”, a exposição já está no corredor principal da unidade da Sé e será exibida também em todos os postos da capital, além de grande parte das unidades do interior e litoral.

A Prodesp também promove visitas dos colaboradores do Poupatempo ao Data Center, em Taboão da Serra. A quinta turma de 50 colaboradores visitará a central de dados em 20 de outubro.