Município sobe de posição no ranking do índice de responsabilidade social

Bragança Paulista melhora de posição dentro do Índice Paulista de Reponsabilidade Social (IRPS). O estudo, em nona, edição é organizado pela Fundação Seade, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e foi apresentado na manhã dessa quarta-feira, 18 na Câmara Municipal de Campinas.

Segundo o presidente da Alesp, deputado Acauê Macris, “o IRPS é um índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inteiramente pensado e adaptado às especificidades da realidade dos municípios paulistas. Este foi concebido com a finalidade de analisar o grau de desenvolvimento social e econômico, O IRPS permite um olhar abrangente e uma comparação saudável do território estadual em três dimensões – riqueza, escolaridade e longevidade, com desmembramento em 12 indicadores”, analisou em seu discurso de abertura da solenidade.

As informações são do Índice Paulista de Responsabilidade Social são reconhecidas pela Organização da Nações Unidas (ONU) “Dos 90 municípios da região de Campinas, 78 acusaram crescimento no item relativo à riqueza. O indicador de escolaridade aumentou e está acima da média estadual”, anunciou o deputado.

Neste contexto aparece Bragança Paulista que em 2012 pertencia ao Grupo 4 e agora está no Grupo 3, onde estão municípios com baixos níveis de riqueza, mas bons indicadores de longevidade e escolaridade. No gráfico apresentado no exemplar compilado de todas as cidades de São Paulo, o traço que identifica o Município é ascendente desde 2008.

“A intenção de popularizar o indicador é auxiliar os gestores públicos municipais. Muitos prefeitos e secretários não conhecem o IPRS. Campinas é uma região enorme, conta com mais de 90 municípios. Agora, é trabalhar com esses dados e incentivar o planejamento”, conclamou o presidente da Alesp.

O IPRS monitora a evolução das condições de vida das populações dos municípios. As informações são fornecidas a cada dois anos aos gestores públicos e podem ser utilizadas para nortear a implementação de políticas públicas em áreas mais vulneráveis.

O estudo, realizado com registros oficiais administrativos, é estritamente técnico e trabalha com um número maior de variáveis, que permite melhor detalhamento das informações.