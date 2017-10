Refis Municipal: Aprovado projeto que altera honorários de advogados

Duas sessões extraordinárias foram realizadas na terça-feira, 17, após encerramento da ordinária. Membros da OAB e demais advogados compareceram à Câmara para acompanhar a votação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2017, que altera a lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal- Refis Municipal.

O projeto prevê que eventuais valores recolhidos a maior, a título de honorários advocatícios, antes da publicação da lei, deverão ser apurados, por meio de procedimento administrativo próprio, e restituídos ao contribuinte.

A justificativa do autor do projeto, vereador Paulo Mário de Arruda Vasconcellos (PR), é a correção de uma distorção constante da redação originária do artigo 2º, § 2º inciso I, alínea “f”, que estabeleceu como condição para ingressar no Refis que o contribuinte comprove o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sobre o valor original do crédito devidamente atualizado. “Tal previsão conspira contra a efetividade do programa de Recuperação Fiscal, na medida em que o contribuinte, para se beneficiar da anistia de juros e multa, deve recolher os honorários advocatícios sobre o valor original, sem descontos concedidos pelo Refis”, diz o autor.

A alínea “f” da lei diz: comprovante de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sobre o valor original do crédito devidamente atualizado. Com nova redação, o texto passa a ser: “comprovante de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sobre o valor do crédito tributário a ser recolhido”.

O vereador ressalta ainda, em sua justificativa, que não defende a extinção dos honorários de sucumbência no Refis, o que seria até mesmo ilegal.

O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis, contra sete. A favor votaram: Beth Chedid, Marcolino, Natanael Ananias, Paulo Mário, Rita Leme, Antonio Bugalu, Tião do Fórum, Gabriel Gonçalves, Mário B. Silva, Ditinho Bueno e Claudio Moreno.

Votaram contra: Basílio Zecchini, Dr. Claudio, Moufid Doher, Marcus Valle, Quique Brown, João Carlos Carvalho e Fabiana Alessandri.