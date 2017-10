Transporte coletivo: Fiscalização municipal apreende mais nove ônibus sem manutenção

A secretaria de Serviços voltou a fiscalizar nesta semana a situação dos ônibus da Empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, responsável pelo transporte coletivo em Bragança.

Na terça-feira, 17, mais nove ônibus foram apreendidos e recolhidos ao pátio da secretaria de Serviços, até que regularizem a situação.

Segundo a secretaria, chefiada por Aniz Abib Junior, as apreensões ocorreram por falta de manutenção. Alguns carros estavam com até 17 itens apresentando problemas, entre eles: luz de seta, luz de freio, folga em eixo, pneus ruins, bancos quebrados e balaústres soltos.

O Executivo informa que as fiscalizações continuarão com frequência até que a empresa atenda a população de forma segura.