A2Governo PT pode ter causado prejuízo de R$ 25 MILHÕES por abandono de frota

A sindicância que apura responsabilidades pelo sucateamento da frota municipal, instaurada no início do ano na Prefeitura, está prestes a encerrar investigações deste processo que pode ter causado R$ 25 milhões em prejuízo a Bragança Paulista. Na manhã dessa quarta-feira, 18, os membros da comissão investigativa foram à garagem do Jardim da Fraternidade verificar as condições dos veículos para o relatório que indicará o encerramento dos trabalhos ou a necessidade de mais diligências.

A visita durou representativa parte da manhã. O local precisa ser desocupado para a construção de uma escola cujos recursos já estão definidos. Sendo assim, tudo indica que a sindicância concluirá os trabalhos. De acordo com informações dadas à GB, a prefeitura paralelamente às investigações, providenciará o leilão das sucatas para limpar o terreno.

A constatação de sucateamento da frota municipal foi tema de matéria na GB sob o título “Recomposição da frota municipal pode custar R$ 25 milhões”, edição de 15 de abril de 2017. Tudo resultado da má conservação dos veículos durante os anos que antecederam a atual administração de Jesus Chedid.

Entre os veículos totalmente destruídos pela ação das chuvas, sol, poeira e vento, estão ambulâncias, tratores, máquinas patrol, ônibus, viaturas de pequeno porte, ou seja, uma frota inteira de veículos que deixaram de prestar serviços à população pagadora de impostos. O cenário é desolador. A comissão de sindicância observou que muitos dos veículos foram sucateados porque as peças foram retiradas para, talvez, serem colocadas em outros veículos da Prefeitura. Hipótese que não se confirma devido à quantidade de peças que foram compradas nos últimos anos pelos administradores que deixaram o Palácio Santo Agostinho, junto com o ex-prefeito Fernão Dias. Aliás, este é um dos pontos que levou à instalação da sindicância.

Aniz Abib Junior, secretário municipal de Serviços, se descreveu perplexo com a situação dos veículos jogados no estacionamento da garagem municipal do Jardim da Fraternidade. “É triste presenciar a situação de abandono destes veículos que ainda poderiam trabalhar muito”, finalizou.

Outra comissão será montada nos próximos dias para fazer o inventário dos veículos que irão a leilão.